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ФНЛ-2

31 января, 05:50

В костромском «Спартаке» заявили, что Глушаков мог остаться в команде до конца сезона

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Заместитель генерального директора по вопросам медиа костромского «Спартака» Елена Трошкина рассказала, что полузащитник Денис Глушаков мог продолжить выступать за команду.

«Был ли вариант, что Денис останется до конца сезона? Конечно, при его желании мы бы оставили его в команде. И в медиа, и на поле, и в раздевалке от Дениса был только плюс. Остаются ли надежды, что клуб в будущем еще поработает с Глушаковым? Нет, сейчас мы будем делать упор на молодежь», — приводит «РБ Спорт» слова Трошкиной.

Глушаков выступал за «Спартак» с сентября 2023 года, он провел за команду 7 матчей и сделал 1 результативную передачу.

30 января 36-летний футболист расторг контракт с клубом из Костромы. В данный момент игрок проходит зимние сборы в составе «Ростова».

Источник: РБ Спорт
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