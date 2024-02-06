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Сычев: «В «Иртыше» придется оттолкнуться от дна»

Алина Савинова
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Дмитрий Сычев рассказал о своих первых шагах на посту президента омского «Иртыша».

«Важно, что сама команда, что называется, бьет копытом, хочет играть. Нам в клубе досталось много проблем, мягко говоря. Объем работы большой — по всем направлениям. Придется оттолкнуться от дна. У нас много талантливых ребят, у них есть перспективы. В плане медиа тоже станем поднимать клуб — это необходимо для поднятия интереса к футболу. Использую свой опыт, который получил в лучших клубах. Руководство области поддерживает мою стратегию. Надеюсь, вместе добьемся успеха», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Будучи футболистом, Сычев выступал за «Спартак», «Марсель», «Локомотив», последним его клубом был «Пюник». В составе сборной России он выиграл бронзу Евро-2008. На данный момент 40-летний специалист учится в Академии РФС на тренерскую лицензию Pro.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sy-chev-v-omske-pridetsya-ottolknut-sya-oto-dna/
Дмитрий Сычев
Футбол
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