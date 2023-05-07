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Сегодня, 22:20

Зырянов — о решающей игре и выходе в ФНЛ: «Наша задача — сделать тот самый шаг — самый нужный»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер ФК «Черноморец» Константин Зырянов прокомментировал победу своей команды в матче второй лиги с командой «Кубань-Холдинг» из станицы Павловская (4:1) и рассказал о планах в случае выхода в первую лигу.

«Мы практически весь матч владели инициативой, но на старте игры были две ошибки со стандартных положений, с угловых. Сначала с одного фланга, потом и с другого. Эти ошибки привели к пропущенному мячу. Потом в целом взяли игру под контроль, немного удивить хотели соперника выпуская опорного, создавали трудности. Но во втором тайме гости перестроились. Мы же играли по счету, использовали их ошибки и довели счет до крупного.
Теперь мы в одной победе от цели, в следующем матче необходима победа. Как будет меняться команда в следующем сезоне? Пока что это абстрактный вопрос. Будем садиться, разговаривать с руководителями клуба, все решатся будет коллегиально, надеюсь учитываться будет и мнение главного тренера. Пока я об этом не задумываюсь, наша задача сделать тот самый последний шаг, самый нужный», — сказал Зырянов.

«Черноморец» в следующем туре принимает «Чайку» и в случае победы гарантирует участие в первой лиге.

Константин Зырянов
ФК Черноморец (Новороссийск)
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