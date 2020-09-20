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«Тверь» проиграла «Зениту-2», «Олимп-Долгопрудный» возглавил «Запад»

20:26

«Зенит-2» обыграл «Тверь» в 7-м туре Олимп-ПФЛ в группе «Запад» — 3:1. Тверская команда упустила лидерство в таблице. На первое место вышел «Олимп-Долгопрудный», который одолел «Звезду» — 1:0.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 2 («Запад»)

7-й тур

«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 0:1

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Тверь» — 3:1

«Муром» — «Торпедо» (Владимир) — 0:1

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 2:1

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/west/

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