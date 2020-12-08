Тренер СКА высказался о смерти Понедельника

Главный тренер СКА Владимир Усин высказался о смерти легендарного форварда клуба Виктора Понедельника. Понедельник скончался 5 декабря 2020 года. Цвета армейцев он защищал с 1959 по 1965 год.

— Для многих из нас Понедельник был не только легендой, — цитирует Усина Twitter СКА. — Это еще и пример того, как парень из Ростова своей игрой и мастерством может осчастливить целую страну и стать кумиром миллионов. Благодаря Понедельнику о ростовском футболе заговорили не только в СССР, но и во всей Европе. Вечная память Виктору Владимировичу, сил и мужества его родным и близким.