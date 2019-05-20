"Текстильщик" сыграл вничью с "Псковом-747". "Казанка" отстает на 3 очка

"Текстильщик" сыграл вничью с "Псковом-747" в матче 24-го тура группы "Запад" Олимп-ПФЛ - 0:0. Клуб из Иваново за два тура до конца сезона лидирует в таблице с 49 очками, на 3 очка отстает "Локомотив-Казанка". Железнодорожники получат в следующем туре автоматическую победу над "Днепром", который снялся с турнира.

Первенство турнира

Олимп - ПФЛ

Группа "Запад"

24-й тур

"Текстильщик" (Иваново) - "Псков-747" (Псков) - 0:0

"Чертаново-2" (Москва) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 1:2 (1:1)

Голы: Сагиров, 31 (0:1). Молодняков, 44 (1:1). Алексеев, 57 (1:2).