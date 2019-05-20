22:23 | Футбол — Олимп - ПФЛ

"Текстильщик" сыграл вничью с "Псковом-747". "Казанка" отстает на 3 очка

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"Текстильщик" сыграл вничью с "Псковом-747" в матче 24-го тура группы "Запад" Олимп-ПФЛ - 0:0. Клуб из Иваново за два тура до конца сезона лидирует в таблице с 49 очками, на 3 очка отстает "Локомотив-Казанка". Железнодорожники получат в следующем туре автоматическую победу над "Днепром", который снялся с турнира.

Первенство турнира

Олимп - ПФЛ

Группа "Запад" 

24-й тур 

"Текстильщик" (Иваново) - "Псков-747" (Псков) - 0:0 

"Чертаново-2" (Москва) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 1:2 (1:1)

Голы: Сагиров, 31 (0:1). Молодняков, 44 (1:1). Алексеев, 57 (1:2). 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/west/

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