Виктор Панченко: «СКА Ростов» должен собраться 10-15 февраля, Баста примет решение в течение недели»

Спортивный директор «СКА Ростов» Виктор Панченко рассказал, почему команда сейчас не проводит сборы.

Ранее появилась информация, что ростовская команда должна была собраться после зимнего перерыва 15 января, а сейчас должна быть на сборах.

«У нас сезон стартует только в апреле, поэтому нет смысла тренироваться в январе. Изначально было решение, что команда должна собраться 10-15 февраля. Также в ближайшее время решение должен принять владелец клуба Баста. У него загруженный рабочий график, но в течение недели он решит как по профессиональной команде «СКА Ростов», так и по команде медиалиги», — приводит слова Панченко «РБ Спорт».