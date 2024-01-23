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Сегодня, 10:14

Виктор Панченко: «СКА Ростов» должен собраться 10-15 февраля, Баста примет решение в течение недели»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «СКА Ростов» Виктор Панченко рассказал, почему команда сейчас не проводит сборы.

Ранее появилась информация, что ростовская команда должна была собраться после зимнего перерыва 15 января, а сейчас должна быть на сборах.

«У нас сезон стартует только в апреле, поэтому нет смысла тренироваться в январе. Изначально было решение, что команда должна собраться 10-15 февраля. Также в ближайшее время решение должен принять владелец клуба Баста. У него загруженный рабочий график, но в течение недели он решит как по профессиональной команде «СКА Ростов», так и по команде медиалиги», — приводит слова Панченко «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Футбол
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