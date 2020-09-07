«Сокол» разгромил «Металлург», ставропольское «Динамо» обыграло «Краснодар-3»

Состоялись вынесенные матчи Олимп-ПФЛ. Самый крупный результат был зафиксирован в Видном, где местный «Металлург» разгромно уступил «Соколу» — 0:4.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 4 («Урал-Приволжье»)

5-й тур

«Урал-2» (Екатеринбург) — «Динамо» (Барнаул) — 1:0

«Челябинск» — «Новосибирск» — 1:2

Группа 1 («Юг»)

5-й тур

«Краснодар-3» (Краснодар) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 1:3

Группа 3 («Центр»)

5-й тур

«Металлург» (Видное) — «Сокол» (Саратов) — 0:4

«Химки-М» (Химки) — «Калуга» — 1:0