Футбол
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 15:25

Широков рассказал, какие задачи стоят перед «Сатурном»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Гендиректор «Сатурна» Роман Широков рассказал, под чьим руководством пройдет предсезонная подготовка команды.

«Владимир Корытько. Задача на сезон — занять место, которое позволит подняться лигой выше, скорее всего, это будет первое место. В команде есть 6-7 человек на контрактах, мы собираем новый состав, работаем над тем, чтобы подкрепить амбиции. Рассчитываем и на то, чтобы внедрить в нашу структуру и училище «Мастер-Сатурн», чтобы самые талантливые ребята оставались в структуре клуба», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

На данный момент «Сатурн» выступает во второй лиге. Команда была основана в 1946 году и является двукратным полуфиналистом Кубка России, финалистом Кубка Интертото 2008 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shirokov-rasskazal-o-zadachah-kotory-e-stoyat-pered-saturnom/
Роман Широков
Футбол
ФК Сатурн
0
Читайте также
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Севастополя»: «Ждем ответ от ФНЛ по игрокам с украинскими футбольными паспортами»
Новости
RSS RSS
Все новости