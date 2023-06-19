Широков рассказал, какие задачи стоят перед «Сатурном»

Гендиректор «Сатурна» Роман Широков рассказал, под чьим руководством пройдет предсезонная подготовка команды.

«Владимир Корытько. Задача на сезон — занять место, которое позволит подняться лигой выше, скорее всего, это будет первое место. В команде есть 6-7 человек на контрактах, мы собираем новый состав, работаем над тем, чтобы подкрепить амбиции. Рассчитываем и на то, чтобы внедрить в нашу структуру и училище «Мастер-Сатурн», чтобы самые талантливые ребята оставались в структуре клуба», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

На данный момент «Сатурн» выступает во второй лиге. Команда была основана в 1946 году и является двукратным полуфиналистом Кубка России, финалистом Кубка Интертото 2008 года.