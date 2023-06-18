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Сегодня, 17:00

Президент «Севастополя»: «Ждем ответ от ФНЛ по игрокам с украинскими футбольными паспортами»

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Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего сезона ФНЛ-2.

«Никаких задач на следующий сезон мы пока не ставим, мы только создаем команду, так как ждем от ФНЛ ответа по футболистам, у которых есть российское гражданство, но в футболе они выступают как украинцы. Во второй лиге ФНЛ имеют право выступать только игроки, имеющие российский футбольный паспорт. Пока вопрос не решен, ответа от ФНЛ нет. Какие-то сборы будут, они есть, мы собираем людей. Ребята с украинскими футбольными паспортами работают у нас пока до 30 июня, но пока мы в подвешенном состоянии. Занимаемся рутинной работой. Календаря, команд еще нет», — сказал Чалый «СЭ».

1 июня стало известно, что «Севастополь» получит аттестат ФНЛ для участия в соревнованиях второй лиги.

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