Президент «Севастополя»: «Ждем ответ от ФНЛ по игрокам с украинскими футбольными паспортами»

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего сезона ФНЛ-2.

«Никаких задач на следующий сезон мы пока не ставим, мы только создаем команду, так как ждем от ФНЛ ответа по футболистам, у которых есть российское гражданство, но в футболе они выступают как украинцы. Во второй лиге ФНЛ имеют право выступать только игроки, имеющие российский футбольный паспорт. Пока вопрос не решен, ответа от ФНЛ нет. Какие-то сборы будут, они есть, мы собираем людей. Ребята с украинскими футбольными паспортами работают у нас пока до 30 июня, но пока мы в подвешенном состоянии. Занимаемся рутинной работой. Календаря, команд еще нет», — сказал Чалый «СЭ».

1 июня стало известно, что «Севастополь» получит аттестат ФНЛ для участия в соревнованиях второй лиги.