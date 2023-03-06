Широков прокомментировал назначение на пост генерального директора «Сатурна»

Новый директор «Сатурна» Роман Широков прокомментировал свое назначение. Экс-футболист стал частью клуба сегодня, 6 марта.

— По большому счету, Раменское — это старт карьеры в премьер-лиге. В принципе, и нынешнее назначение можно расценивать так же. Как старт в управленческой структуре. Да, у меня был опыт в «Динамо», но здесь, возможно, что-то более масштабное будет. По крайней мере, планы именно такие.

— Понятно, что болельщиков нынешний статус вряд ли устраивает. Они давно ждут и надеются на большее.

— Безусловно. Когда команда отыграла в РПЛ одиннадцать лет, все хотят через какое-то время вернуться. Тем более, вся инфраструктура тут есть. У многих клубов премьер-лиги нет той базы, что есть в Раменском даже сейчас, — цитирует Широкова пресс-служба команды.

Экс-хавбек выступал за клуб из Раменского в сезоне-2005/2006 и забил три гола в чемпионате России.