Роман Широков стал генеральным директором «Сатурна»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков стал генеральным директором «Сатурна», сообщает пресс служба команды.

Экс-хавбек выступал за клуб из Раменского в сезоне-2005/2006 и забил три гола в чемпионате России.

Он также является трехкратным чемпионом России в составе «Зенита» и ЦСКА, победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Также он является бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

По окончании игровой карьеры Широков занимал должность спортивного директора «Динамо».

Ранее занимавший должность директора «Сатурна» Константин Климов продолжит работу в структуре клуба.