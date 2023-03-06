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Сегодня, 15:08

Климов прокомментировал назначение Широкова на должность директора «Сатурна»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Сатурна» Константин Климов заявил, что экс-футболист сборной России Роман Широков занял его должность в клубе из московской области.

«Роман Широков стал директором ФК «Сатурн». Я с 3 марта не числюсь на этой должности, вместо меня пришел Широков. У нас есть планы с приходом Романа Николаевича по спонсорам и не только, которые хотят его видеть директором клуба. Я остаюсь в структуре клуба и буду его заместителем. Контракт заключили на пять лет. Официально Роман Николаевич с сегодняшнего дня вступил на должность директора. Теперь о всех вопросах на тему о том, как будет развиваться клуб, связывайтесь с Романом», — приводит слова Климова Sport24.

Чемпион России в составе «Зенита» и ЦСКА выступал за подмосковный клуб в 2005 году, а после окончания карьеры игрока работал спортивным директором «Химок» и «Динамо».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-06-roman-shirokov-stal-generalnym-direktorom-fk-saturn
Роман Широков
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Широков прокомментировал назначение на пост генерального директора «Сатурна»
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