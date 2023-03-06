Климов прокомментировал назначение Широкова на должность директора «Сатурна»

Бывший генеральный директор «Сатурна» Константин Климов заявил, что экс-футболист сборной России Роман Широков занял его должность в клубе из московской области.

«Роман Широков стал директором ФК «Сатурн». Я с 3 марта не числюсь на этой должности, вместо меня пришел Широков. У нас есть планы с приходом Романа Николаевича по спонсорам и не только, которые хотят его видеть директором клуба. Я остаюсь в структуре клуба и буду его заместителем. Контракт заключили на пять лет. Официально Роман Николаевич с сегодняшнего дня вступил на должность директора. Теперь о всех вопросах на тему о том, как будет развиваться клуб, связывайтесь с Романом», — приводит слова Климова Sport24.

Чемпион России в составе «Зенита» и ЦСКА выступал за подмосковный клуб в 2005 году, а после окончания карьеры игрока работал спортивным директором «Химок» и «Динамо».