Шикунов: «Вторая лига нужна. Ситуация со СКА — личные хотелки Басты»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал переход клуба «СКА Ростов» в медиалигу.

«Вторая лига нужна. Ситуация со СКА — личные хотелки Басты. Тем более он крутится среди людей из медиалиги, ему комфортно там. СКА подходит для формата медиалиги. Не последуют ли другие команды второй лиги примеру ростовского клуба? Вряд ли. Это единичный случай. Команды из второй лиги не до конца понимают, что такое медиафутбол», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

25 января рэпер Василий Вакуленко (Баста) сообщил, что его клуб СКА Ростов-на-Дону переходит из второй лиги в медиалигу. В своем обращении певец объяснил, что финансовые требования в профессиональном футболе сильно выросли, а поддержки и спонсоров стало меньше.