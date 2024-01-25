Клуб рэпера Басты «СКА Ростов» перешел из ФНЛ-2 в медиалигу

Известный рэпер Василий Вакуленко (Баста) сообщил, что его клуб СКА Ростов-на-Дону переходит из второй лиги в медиалигу. В своем обращении певец объяснил, что финансовые требования в профессиональном футболе сильно выросли, а поддержки и спонсоров стало меньше.

«Мы приняли непростое, но, на наш взгляд, достойное решение — перейти в медиафутбол. Главное для нас, чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели и продолжалась его история. Вернуться в свой дивизион мы можем в любой момент» — сказал Баста в видеообращении.

Он отметил, что команда хочет порадовать болельщиков команды и обрести новых фанатов.

15 января 2024 года президент медиалиги Николай Осипов назвал большой честью возможное появление команды Басты в лиге.

Баста стал владельцем клуба в 2019 году. «СКА Ростов» в сезоне-2022/23 выступал во второй лиге. Клуб стал вторым в группе 1 «Б» второго дивизиона.