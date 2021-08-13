«Легион-Динамо» из ПФЛ шутит о подписании контракта с Хабибом Нурмагомедовым

Президент футбольного клуба «Легион-Динамо» (Махачкала) Шамиль Лахиялов в шутку намекнул на подписание контракта с бойцом ММА и бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«ФНЛ, премьер-лига, подумай прежде чем выезжать к нам. Усиливаемся перед элитным раундом Кубка России. Хабиб Нурмагомедов, ты просил мотивации? Мы постарались», — написал Лахиялов в Instagram, приложив совместное фото с Хабибом, на котором они пожимают руки.

Напомним, что «Легион-Динамо» после победы над «Анжи» (2:0) пробилось в элитный раунд Кубка России, в рамках которого будет образованы 11 групп по три команды (по одной команде из РПЛ, ФНЛ-1 и ФНЛ-2).

«Легион-Динамо» выступает в ФНЛ-2, третьем по силе дивизионе.