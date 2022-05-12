В «Ессентуках» рассказали, из-за чего произошла драка после матча со СКА

В пресс-службе «Ессентуков» рассказали «СЭ» об инциденте, произошедшем после окончания матча ОЛИМП ФНЛ-2 с командой СКА (Ростов-на-Дону).

«После финального свистка болельщики СКА начали скандировать нелецеприятные кричалки, чем спровоцировали потосовку с игроками, которые 90 минут, играя вдесятером против лидера, упустили ничейный результат. Разбирательство будет на КДК РФС. И по поводу судейства тоже», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону) победил в гостях «Ессентуки» (2:1). С 68 баллами ростовская команда занимает первое местов в группе 1 ОЛИМП ФНЛ-2, «Ессентуки» с 10 очками расположились на 17-м, последнем месте.