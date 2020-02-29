РФС возьмет на себя часть транспортных расходов клубов ПФЛ

Президент РФС Александр Дюков рассказал о реформе Профессиональной футбольной лиги. В планах — сокращение лиги с пяти групп до четырех, с ликвидацией «Востока». Победители группы «Восток» уже несколько лет отказываются от перехода в ФНЛ из-за финансовых трудностей.

— Мы сокращаем количество зон, — сказал Дюков в эфире «Матч ТВ». — Клубы с Дальнего Востока будут проводить матчи в европейской части России. Это приведет к росту транспортных расходов, но РФС часть расходов возьмет на себя. Также постараемся решить вопрос с привлечением спонсоров.