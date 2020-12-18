Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение пожизненно запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность судьям Качанову, Мезенцеву и Степанищеву, информирует сайт РФС.

Они работали на матче ПФЛ «Чайка» — «Дружба», который состоялся 3 августа 2018 года. Харктер встречи был признан договорным. Чайке присуждено поражение со счетом 0:3.

«В соответствии с частью 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях (матч Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2018-2019 года между командами «Чайка» — «Дружба», который состоялся 3 августа 2018 года) — запретить пожизненно осуществлять любую связанную с футболом деятельность судьям Качанову А.А., Мезенцеву Д.Л., Степанищеву Д.В., а также запретить сроком на 5 (пять) лет осуществлять любую связанную с футболом деятельность инспектору Алиеву Х.К.», — говорится в сообщении.

Кроме того, пожизненно отстранен бывший гендиректор песчанокопской «Чайки» Олег Баян.

Напомним, ранее КДК РФС также вынес решение по матчу 1/32 финала Кубка России сезона-2018/19 между «Чайкой» и «Армавиром» (2:0). В этой встрече был установлен сговор между руководством «Чайки» и арбитром встречи Максимом Матюниным. Судейство было признано предвзятым, Матюнин и Олег Баян также пожизненно отстранены от футбольной деятельности. «Чайке» в той игре присуждено поражение 0:3.