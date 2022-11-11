РФС отстранил вратаря «Ессентуков» Данилова и судью Зобова за ставки на футбольные события

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов сообщил, что союз наказал вратаря «Ессентуков» Романа Данилова и судью низших лиг Максима Зобова за ставки на футбольные события.

«На комитете по этике были рассмотрены дела футболиста ФК «Ессентуки» Романа Данилова и судьи низших дивизионов Максима Зобова. Они оба совершали ставки на футбольные события, чем грубо нарушали закон о спорте, и эти нарушения носили системный характер. Отмечу департамент защиты игры РФС, который провел большую и скрупулезную работу по установлению всех деталей нарушений. Надеюсь, наши решения станут важным уроком для всей футбольной общественности и особенно молодых футболистов и судей. РФС регулярно взаимодействует и обменивается информацией с букмекерскими компаниями, которые также самостоятельно отслеживают любую подозрительную активность», — приводит слова Стукалова официальный сайт РФС.

К арбитру Зобову применена санкция в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 5 лет.

Вратарь Данилов дисквалифицирован на 2 года во всех соревнованиях под эгидой РФС. Отмечается, что реальное наказание составляет 7 месяцев, остальные 17 месяцев — условная спортивная санкция.