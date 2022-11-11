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11 ноября, 14:48

РФС отстранил вратаря «Ессентуков» Данилова и судью Зобова за ставки на футбольные события

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов сообщил, что союз наказал вратаря «Ессентуков» Романа Данилова и судью низших лиг Максима Зобова за ставки на футбольные события.

«На комитете по этике были рассмотрены дела футболиста ФК «Ессентуки» Романа Данилова и судьи низших дивизионов Максима Зобова. Они оба совершали ставки на футбольные события, чем грубо нарушали закон о спорте, и эти нарушения носили системный характер. Отмечу департамент защиты игры РФС, который провел большую и скрупулезную работу по установлению всех деталей нарушений. Надеюсь, наши решения станут важным уроком для всей футбольной общественности и особенно молодых футболистов и судей. РФС регулярно взаимодействует и обменивается информацией с букмекерскими компаниями, которые также самостоятельно отслеживают любую подозрительную активность», — приводит слова Стукалова официальный сайт РФС.

К арбитру Зобову применена санкция в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 5 лет.

Вратарь Данилов дисквалифицирован на 2 года во всех соревнованиях под эгидой РФС. Отмечается, что реальное наказание составляет 7 месяцев, остальные 17 месяцев — условная спортивная санкция.

Источник: https://rfs.ru/news/217078

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
РФС
2
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