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Сегодня, 19:36

В Новороссийске — аншлаг на матче второй лиги

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Сегодняшняя встреча 16-го тура в группе 1 второй лиги между «Черноморцем» и ростовским СКА (4:0) собрала на трибунах новороссийского Центрального стадиона аудиторию в 11 243 зрителя.

Трибуны, вмещающие 12 500 человек, оказались заполненными почти до отказа — болельщиков не было только на местах, составляющих зону безопасности.

«Черноморец» идет в таблице вторым, набрав равное число очков с лидирующей «Чайкой» — по 39. СКА располагается на восьмой строчке с 20 очками.

ФК СКА (Ростов-на-Дону)
ФК Черноморец (Новороссийск)
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