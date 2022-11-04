В Новороссийске — аншлаг на матче второй лиги

Сегодняшняя встреча 16-го тура в группе 1 второй лиги между «Черноморцем» и ростовским СКА (4:0) собрала на трибунах новороссийского Центрального стадиона аудиторию в 11 243 зрителя.

Трибуны, вмещающие 12 500 человек, оказались заполненными почти до отказа — болельщиков не было только на местах, составляющих зону безопасности.

«Черноморец» идет в таблице вторым, набрав равное число очков с лидирующей «Чайкой» — по 39. СКА располагается на восьмой строчке с 20 очками.