Денис Бояринцев стал главным тренером «Новосибирска»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев стал главным тренером «Новосибирска», сообщает сайт клуба.

Он уже прилетел в город, познакомился с новосибирской инфраструктурой и стадионом «Спартак».

«Денис Бояринцев известный специалист, уже добившийся определённых успехов, дважды выводил команды в первую лигу — «Родину» и «Текстильщик». Тренер молодой и достаточно амбициозный, поэтому с его приглашением связываем большие надежды и надеемся на выполнение спортивных задач.

При этом задачи ставятся не только спортивные. Учитывая яркую игровую карьеру Дениса, в целях популяризации и развития футбола в Новосибирской области, кандидатура Бояринцева нам выглядит оптимальной. Это подразумевается проведение мастер-классов, развитие проекта «Стань игроком сборной России» и других футбольных сфер", — прокомментировал назначение генеральный директор ФК «Новосибирск» Андрей Полищук.

Соглашение Дениса Бояринцева с ФК «Новосибирск» рассчитано на 1,5 года с возможностью продления ещё на один сезон.