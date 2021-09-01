Футболист ФК «Красава» и тренер клуба лишены премии из-за фотографии в Instagram
Футболист ФК «Красава» Дмитрий Переверзев и тренер клуба Алексей Радевич лишены премии за матч со «Звездой». Все из-за фотографии в Instagram, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Руководство клуба решило отреагировать на фотографию в соцсетях оштрафовать каждого из ребят на 20 000 рублей. Именно такую сумму получат другие игроки за победу над командой из Питера. При этом, учитывая, что средняя зарплата футболистов в клубе не превышает 50 000 рублей, штраф кажется для них довольно ощутимым.
На фотографии тренер и игрок показывают средний палец. «Всем хейтерам», — гласит послание.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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