Президент ПФЛ Андрей Соколов рассказал о проекте реформы лиги, который будет рассмотрен на исполкоме РФС.

— Есть необходимость пояснить преобразования, которые необходимо произвести в ПФЛ, — начал Соколов. — 3 декабря состоялось собрание клубов лиги. Основная тема, которая волновала и клубы, и болельщиков — как планируется в перспективе организовывать и проводить соревнования. Сейчас, в этом и предыдущих сезонах, соревнования проводятся в 5 зонах. Это берет начало еще с решения исполкома РФС от 2001 года. На тот момент во втором дивизионе выступало около 100 команд. Среди них было множество клубов из небольших городов, но со временем прекратили свое существование в силу тех или иных причин. Возникла необходимость пересмотреть существующую структуру на данном уровне. Мы понимаем, что в среднем у нас 60-62 команды, меньше, чем в 2001 году, когда принимались решения. Очевидно, причина тому — проблемы, которые мы имеем касательно клубов из Дальнего Востока и Сибири.

Также есть проблематика и по группе «Урал-Приволжье». Сейчас там 12 клубов, но совсем недавно было 9, мы видим непостоянство в количестве участников. Недостаточное количество матчей, особенно в зоне «Восток», из-за чего приходилось проводить соревнования в 2 этапа, проводя дополнительный круг.

Также недостаточное у нас и количество команд. Мы рассматривали вопрос учреждения 3 или 4 групп в ПФЛ. Этому предшествовала и аналитическая работа, мы изучили международный опыт. Нам в этом плане подходит Испания, поскольку у этой страны есть не только но материковая, но и островная часть, в сегунде Б командам приходится преодолевать приличные расстояния, чтобы добираться на матчи. Вообще, во многих странах — Италия, Португалия, Испания — в основном 4 группы на уровне второго дивизиона.

Проведя аналитическую, работу мы поняли, что не будет болезненным, если мы остановимся на варианте с 4 группами: «Юг», «Запад», «Центр» «Урал-Приволжье». 5 групп, как сейчас — это неэффективно. Это решение — не антикризисная мера, мы исходим из реалий, которые есть сейчас. Тем не менее, мы же не можем обойти стороной клубы с Дальнего Востока, которые доходят, в том числе и до премьер-лиги, как, например, «Луч». РФС и лига не оставляют без внимания то, что, например, в сборной России были и есть представители Дальней Сибири и Востока — Головин, Зобнин, Ещенко, Гранат, Кудряшов, Газинский. (Иван Торопцев)