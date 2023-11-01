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Сегодня, 10:27

Попавший в ДТП футболист «Уральца-ТС» Кочетов умер в больнице

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кирилл Кочетов.
Фото ФК «Амкар»

Президент Федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов сообщил, что серьезно пострадавший в ДТП игрок команды «Уралец-ТС» Кирилл Кочетов умер.

«Умер сегодня утром», — приводит слова Терехова РИА Новости.

Пресс-служба «Амкара» сообщила, что окажет всю необходимую помощь семье Кочетова.

«Сегодня утром, не приходя в сознание, ушел из жизни Кирилл Кочетов. Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. ФК «Амкар Пермь» и ФК «Уралец ТС» совместно окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых. Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Кирилла», — говорится в заявлении клуба.

В ночь на 12 октября на трассе Пермь — Екатеринбург футболисты «Уральца-ТС» Евгений Ситников, Кирилл Кочетов Кирилл Мыльников и Денис Федорочев попали в аварию. Ситников скончался на месте, Кочетов был направлен в больцу в тяжелом состоянии и находился в коме, а Мыльников и Федорочев избежали серьезных повреждений.

21-летний Кочетков играл за «Уралец-ТС» на правах аренды из «Амкара». Также он выступал за «Звезду» (Пермь) и «Торпедо» из Миасса. На профессиональном уровне на его счету 45 матчей, 4 гола и 2 результативных паса.

Источник: РИА Новости
ФК Амкар
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