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Сегодня, 18:45

Капитан «Рубин Ялта» Георгий Санакоев: «Наши трибуны придают дополнительные силы на поле»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Георгий Санакоев.
Фото Пресс-служба «Рубин Ялта»

Капитан ФК «Рубин Ялта» Георгий Санакоев поделился с «СЭ» мыслями об игре против махачкалинского «Легиона» (1:0).

«Игра была достаточно сложная, потому что все команды, вышедшие в финальную часть и ведущие борьбу за призовые места понимают важность каждого набранного очка. Матчи идут фактически до гола. Нам удалось забить первыми, и мы в первую очередь думали, как сохранить счет, хотя и рассчитывали забить второй мяч.
Надо отдать должное сопернику, очень крепкая команда, которая перехватила инициативу и попыталась додавить нас. И тут особо отмечу потрясающую поддержку наших болельщиков — уверен, без них результат был бы другой. Были моменты, когда силы покидали, но рев трибун придавал дополнительных сил и эмоций. И мы вместе добились своей цели — победили и заработали три очка. С победой, Ялта!» — сказал Санакоев «СЭ».

Победа позволила ялтинскому «Рубину» закрепиться на втором месте в турнирной таблице группы 1А и продолжить борьбу за первое место, дающее право на выход в дивизион А группу «Серебро».

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