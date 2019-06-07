ПФЛ представит проект развития лиги в ноябре-декабре

Проект развития ПФЛ будет представлен в ноябре-декабре этого года, сообщает ТАСС. Об этом заявили на собрании членов ПФЛ, состоявшемся в пятницу.

"Заслушав информацию об участии футбольных клубов и ассоциации ПФЛ в реализации стратегических и программных документов российского футбола, общее собрание поручило совету лиги и администрации ПФЛ осуществить комплекс мероприятий по подготовке проекта программы развития Профессиональной футбольной лиги на ближайшие годы. Проект данной программы будет вынесен на рассмотрение общего собрания членов ПФЛ в ноябре-декабре 2019 года", - рассказали в пресс-службе лиги.