ПФЛ отменила два матча «Носты» из-за случаев заражения коронавирусом
8 августа 2020, 22:53
Два стартовых матча клуба «Носта» из Новотроицка в первенстве Олимп — ПФЛ отменены из-за случаев инфицирования коронавирусом в команде, сообщает сайт лиги.
В первых двух турах нового сезона «Носта» должна была встретиться с «Динамо-Барнаулом» (9 августа) и с «Новосибирском» (12 августа).
У нескольких футболистов «Носты» был выявлен коронавирус. Территориальный орган Роспотребнадзора запретил участие команды в матчах.
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