ПФЛ отменила два матча «Носты» из-за случаев заражения коронавирусом

Два стартовых матча клуба «Носта» из Новотроицка в первенстве Олимп — ПФЛ отменены из-за случаев инфицирования коронавирусом в команде, сообщает сайт лиги.

В первых двух турах нового сезона «Носта» должна была встретиться с «Динамо-Барнаулом» (9 августа) и с «Новосибирском» (12 августа).

У нескольких футболистов «Носты» был выявлен коронавирус. Территориальный орган Роспотребнадзора запретил участие команды в матчах.