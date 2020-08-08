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ПФЛ отменила два матча «Носты» из-за случаев заражения коронавирусом

8 августа 2020, 22:53
Два матча «Носты» отменены. Фото ПФЛ.
Два матча «Носты» отменены. Фото ПФЛ.
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Два стартовых матча клуба «Носта» из Новотроицка в первенстве Олимп — ПФЛ отменены из-за случаев инфицирования коронавирусом в команде, сообщает сайт лиги.

В первых двух турах нового сезона «Носта» должна была встретиться с «Динамо-Барнаулом» (9 августа) и с «Новосибирском» (12 августа).

У нескольких футболистов «Носты» был выявлен коронавирус. Территориальный орган Роспотребнадзора запретил участие команды в матчах.

Дополнительная информация:

https://www.pfl-russia.com/press-center/news/11456/

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