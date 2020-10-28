«Новосибирск» вышел на первую строчку таблицы «Урала-Приволжье»

«Новосибирск» на выезде обыграл «Крылья Советов-2» — 6:2.

Благодаря победе сибиряки поднялись на первое место турнирной таблицы Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье». В активе «Новосибирска» 32 очка, команда не потерпела ни одного поражения в сезоне-2020/21.

Олимп — ПФЛ. Группа 4 («Урал-Приволжье»)

14-й тур

«Крылья Советов-2» (Самара) — «Новосибирск» — 2:6 (1:5)

28 октября. Самара. Стадион «Металлург (Запасное поле)».