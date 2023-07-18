Матыцин высказался о включении крымских клубов в российские соревнования

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал участие крымских футбольных клубов в российских соревнованиях.

«Конституционно у нас не должно быть никаких барьеров, в частности деятельности всероссийских федераций, чтобы включать в систему всероссийских соревнований абсолютно все регионы. Период сложности заключался в том, что РФС как член ФИФА и УЕФА оправданно опасался санкций. Как только команда участвовала бы, был бы недопуск к стартам. Рубикон перейден, все карты открыты, уже нет никаких иллюзий, куда и когда нас будут допускать или не допускать», — цитирует Матыцина ТАСС.

В июне ялтинский «Рубин» и «Севастополь» прошли аттестацию ФНЛ для участия в чемпионате второй лиги. 16 июля команды провели первые туры в третьем по силе дивизионе — «Рубин» сыграл вничью с «Биологом-Новокубанск» (1:1), а «Севастополь» обыграл «СКА Ростов» (3:1).