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Сегодня, 11:03

В «Севастополе» отреагировали на жалобы УАФ в ФИФА и УЕФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о жалобах Украины в ФИФА и УЕФА по поводу участия крымских клубов в российских соревнованиях.

«Я спокойно отношусь к этой ситуации. Потому что мы живем на своей территории и участвуем в своих, российских соревнованиях. То, что на нашу первую игру пришло порядка пяти с половиной тысяч человек, — это показатель того, что мы все делаем правильно. Показатель того, что мы находимся на правильном пути. Мы в первую очередь играем для наших жителей, для наших болельщиков, для граждан России», — цитирует Чалого РИА «Новости».

В июне ялтинский «Рубин» и «Севастополь» прошли аттестацию ФНЛ для участия в чемпионате второй лиги. 16 июля команды провели первые туры в третьем по силе дивизионе — «Рубин» сыграл вничью с «Биологом-Новокубанск» (1:1), а «Севастополь» обыграл «СКА Ростов» (3:1).

17 июля Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА из-за включения крымских клубов.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230718/sevastopol-1884792740.html
РФС
ФК Севастополь
УЕФА
ФИФА
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