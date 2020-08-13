Липецкий «Металлург» отправился на карантин из-за коронавируса
«Металлург» (Липецк) отправился на двухнедельный карантин, сообщает официальный сайт клуба. Причиной стал случай COVID-19 в команде.
«Мы люди дисциплинированные, поэтому будем строго соблюдать все предписанные санитарные нормы, — сказал генеральный директор Владимир Зеновкин, — Информация уже доведена до команды, тренировочный и игровой процессы пока будут прерваны.
По словам Зеновкина, футболисты «Металлурга» летом регулярно сдавали тесты на коронавирус. Тестирования показывали, что спортсмены здоровы, но 12 августа очередное обследование выявило один случай заражения в команде.
Ранее на двухнедельный карантин ушла другая команда Олимп-ПФЛ «Зенит-Ижевск». В «Зените» выявлено десять случаев заражения коронавирусом.
Дополнительная информация:
https://fcmetallurg-lp.ru/news/metallurg-ukhodit-na-vynuzhdennyy-dvukhnedelnyy-karantin