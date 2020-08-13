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Липецкий «Металлург» отправился на карантин из-за коронавируса

20:52
В &quot;Металлурге&quot; зафиксирован случай коронавируса. Фото ФК "Металлург".
В &quot;Металлурге&quot; зафиксирован случай коронавируса. Фото ФК "Металлург".
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«Металлург» (Липецк) отправился на двухнедельный карантин, сообщает официальный сайт клуба. Причиной стал случай COVID-19 в команде.

«Мы люди дисциплинированные, поэтому будем строго соблюдать все предписанные санитарные нормы, — сказал генеральный директор Владимир Зеновкин, — Информация уже доведена до команды, тренировочный и игровой процессы пока будут прерваны.

По словам Зеновкина, футболисты «Металлурга» летом регулярно сдавали тесты на коронавирус. Тестирования показывали, что спортсмены здоровы, но 12 августа очередное обследование выявило один случай заражения в команде.

Ранее на двухнедельный карантин ушла другая команда Олимп-ПФЛ «Зенит-Ижевск». В «Зените» выявлено десять случаев заражения коронавирусом.

Дополнительная информация:

https://fcmetallurg-lp.ru/news/metallurg-ukhodit-na-vynuzhdennyy-dvukhnedelnyy-karantin

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