Лидеры "Юга" "Урожай" и "Чайка" сыграли вничью

"Урожай" и "Чайка" сыграли вничью в матче 24-го тура группы "Юг" Олимп-ПФЛ. Оба клуба идут в лидерах таблицы с 54 очкамип, без единого поражения и с 16 победами при шести ничьих. У "Чайки" преимущество по личным встречам (0:0 дома, 1:1 в гостях).

Олимп - ПФЛ

Группа "Юг"

24-й тур

"Урожай" (Краснодар) - "Чайка" (Песчанокопское) - 1:1 (1:0)

Голы: Малоян, 25 (1:0). Семейкин, 59 (1:1).

"Краснодар-3" (Краснодар) - "Дружба" (Майкоп) - 3:1 (3:1)

Голы: Назаров, 7 (1:0). Губжоков, 17 (2:0). Бутенко, 21 (3:0). Конов, 23 - с пенальти (3:1).

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Спартак" (Владикавказ) - 0:0

"Спартак" (Нальчик) - "Ангушт" (Назрань) - 2:1 (1:0)

Голы: Машуков, 4 (1:0). Газдиев, 59 (1:1). Шаваев, 90+1 (2:1).

"Волгарь" (Астрахань) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 3:0 (2:0)

Голы: Пугачев, 7 (1:0). Болонин, 29 (2:0). Локтионов, 47 (3:0).

"Черноморец" (Новороссийск) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 1:0 (1:0)

Гол: Резников, 45 - с пенальти.