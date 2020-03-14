Кубок ПФЛ в Турции отменен

В Анталье (Турция) состоялось заседание Оргкомитета Кубка ПФЛ-2020, в котором приняли участие руководители делегаций клубов, главные тренеры и врачи команд, информирует сайт лиги.

Несмотря на то, что на данный момент Турция не входит в составленный Роспотребнадзором перечень стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, было принято решение отменить проведение Кубка ПФЛ-2020, который должен был стартовать 15 марта в Анталье.

Команды, которые должны были принять участие в Кубке, продолжат тренировочные сборы в Турции в ранее определенные сроки.

ПФЛ рекомендовала футбольным клубам, находящимся на сборах в Турции, соблюдать все необходимые меры предосторожности.