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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Кубок ПФЛ в Турции отменен

14 марта 2020, 23:00

В Анталье (Турция) состоялось заседание Оргкомитета Кубка ПФЛ-2020, в котором приняли участие руководители делегаций клубов, главные тренеры и врачи команд, информирует сайт лиги.

Несмотря на то, что на данный момент Турция не входит в составленный Роспотребнадзором перечень стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, было принято решение отменить проведение Кубка ПФЛ-2020, который должен был стартовать 15 марта в Анталье.

Команды, которые должны были принять участие в Кубке, продолжат тренировочные сборы в Турции в ранее определенные сроки.

ПФЛ рекомендовала футбольным клубам, находящимся на сборах в Турции, соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Дополнительная информация:

https://www.pfl-russia.com/press-center/news/11414/

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