Крымский футбольный клуб впервые принял участие в российском соревновании

«Рубин Ялта» стал первым клубом из Крыма, принявшим участие в российском соревновании.

Крымский клуб проводит матч первого тура второй лиги с командой «Биолог-Новокубанск». После первого тайма счет 1:0 в пользу «Рубина», гол забил полузащитник Азамат Атаев.

Ранее «Севастополь» и «Рубин Ялта» успешно прошли процедуру аттестации ФНЛ и были допущены до участия в дивизионе Б второй лиги.

«Севастополь» в первом матче второй лиги на своем поле принимает СКА из Ростова-на-Дону.