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Сегодня, 14:14

Четыре украинских футболиста «Севастополя» не смогли получить российские футбольные паспорта и покинули клуб

Алина Савинова
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Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал, сколько игроков команды не смогли получить российские футбольные паспорта.

«Кто подал документы, прошел критерии и смог сделать российские футбольные паспорта, тех мы заявили. Всего у нас заявлено 19 футболистов. Те, кто по критериям не может пройти, их в команде уже нет. Таких было четыре футболиста», — приводит «РБ Спорт» слова Чалого.

Также он объяснил, какие критерии должны были быть соблюдены для получения российского футбольного паспорта.

«Два критерия: не быть заигранным за сборную Украины и — важный критерий — иметь близких родственников (бабушку, дедушку, маму, папу), родившихся на территории России», — добавил гендиректор.

Ранее «Севастополь» и «Рубин Ялта» успешно прошли процедуру аттестации ФНЛ и были допущены до участия в дивизионе Б второй лиги. 16 июля «Севастополь» сыграет против «СКА Ростова» в рамках ФНЛ-2.

«Севастополь» является четырехкратным победителем премьер-лиги КФС, обладателем Кубка КФС и трехкратным обладателем Суперкубка КФС. На данный момент команду возглавляет Станислав Гудзикевич.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chety-re-igroka-sevastopolya-ne-smogli-poluchit-rossijskie-futbol-ny-e-pasporta-i-pokinuli-klub/
Футбол
ФК Севастополь
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