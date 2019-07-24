"Краснодар-3" обыграл ростовский СКА

"Краснодар-3" взял верх над ростовским СКА в матче 2-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Юг".

Два махачкалинских клуба - "Легион Динамо" и "Махачкала" - потеряли очки, "Анжи" проведет свою игру завтра.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Юг"

2-й тур

"Спартак" (Нальчик) - "Алания" (Владикавказ) - 4:2 (1:1)

Голы: Машуков, 33 (0:1). Бацев, 39 (1:1). Ашуев, 50 (2:1). Хабалов, 56 (2:2). Ашуев, 77 (3:2). Хачиров, 79 (4:2).

"Спартак" (Владикавказ) - "Динамо" (Ставрополь) - 0:2 (0:1)

Голы: Курачинов, 5 (0:1). Курачинов, 78 (0:2).

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:1 (0:1)

Голы: Зенин, 4 (0:1). Дмитриенко, 47 (1:1).

"Урожай" (Краснодар) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 1:1 (0:1)

Голы: Нестеров, 28 (0:1). Поправкин, 90 (1:1).

Удаление: Закиров (У), 39.

"Дружба" (Майкоп) - "Махачкала" - 1:0 (0:0)

Гол: Ахмедханов, 90+4 - с пенальти.

Удаление: Шахбанов (М), 76.

СКА (Ростов-на-Дону) - "Краснодар-3" (Краснодар) - 1:2 (0:1)

Голы: Пидлисняк, 45 (0:1). Пидлисняк, 55 (0:2). Шаповалов, 65 (1:2).

Удаление: Иванов (К), 90.

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Черноморец" (Новороссийск) - 1:1 (0:1)

Голы: Клочков, 6 (0:1). Удунян, 89 (1:1).

Удаление: Магомедов (Л), 90+3.