«Космос» получил лицензию для выступления в ФНЛ-2

Подмосковный футбольный клуб «Космос» получил от РФС лицензию для выступления в дивизионе ОЛИМП-ФНЛ-2.

«Космос» прошел лицензирование. В сезоне-2022/23 команда выступит в ФНЛ-2», — приводит заявление клуба ТАСС.

ФНЛ-2 — третий по силе дивизион. В турнире принимают участие 75 команд, поделенных на четыре группы, две из которых поделены на две подгруппы по географическому принципу. Дата старта нового сезона еще не определена.