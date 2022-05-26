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Сегодня, 12:07

«Космос» получил лицензию для выступления в ФНЛ-2

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Подмосковный футбольный клуб «Космос» получил от РФС лицензию для выступления в дивизионе ОЛИМП-ФНЛ-2.

«Космос» прошел лицензирование. В сезоне-2022/23 команда выступит в ФНЛ-2», — приводит заявление клуба ТАСС.

ФНЛ-2 — третий по силе дивизион. В турнире принимают участие 75 команд, поделенных на четыре группы, две из которых поделены на две подгруппы по географическому принципу. Дата старта нового сезона еще не определена.

Источник: https://tass.ru/sport/14734307
Футбол
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