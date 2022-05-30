Полузащитник «Космоса» Баженов рассказал о задачах клуба

Полузащитник «Космоса» Никита Баженов рассказал о главных задачах команды из Долгопрудного.

Ранее стало известно, что клуб получил от РФС лицензию для выступления в дивизионе ОЛИМП-ФНЛ-2.

«По большому счету это была формальность для нас и в принципе никто не сомневался, что сезон мы начнем в ФНЛ-2, — приводит слова Баженова ТАСС. — Для выступления в этом дивизионе российского футбола у нас великолепные условия: небольшой, но очень уютный стадион «Салют», где мы будем проводить домашние матчи, уверен, он будет заполняться. Не только рассчитываем, но уже сейчас чувствуем поддержку со стороны болельщиков, которые, приходя на игры, должны получать отличное настроение, будем стараться делать так, чтобы у всех снова и снова возникало желание вернуться на матчи, это очень важно для нас.

Что касается задач, то одной из них можно назвать как раз развитие молодых игроков, будем давать шанс тем, кто его заслуживает. С турнирной точки зрения, полагаю, все будет в порядке, все-таки у нас есть определенный опыт и четкое понимание того, что нас ждет. Будем постепенно двигаться вперед».

ФНЛ-2 — третий по силе дивизион. В турнире принимают участие 75 команд, поделенных на четыре группы, две из которых поделены на две подгруппы по географическому принципу.