"КАМАЗ" рассчитывает увеличить посещаемость благодаря переходу чемпиона КХЛ Лукоянова

Спортивный директор "КАМАЗа" Сергей Хламин выразил надежду, что посещаемость матчей команды вырастет после перехода хоккеиста Артема Лукоянова.

Форвард "Ак Барса", обладатель Кубка Гагарина Лукоянов сегодня дебютировал в составе челнинце, проведя 5 минут в игре 20-го тура Олимп-ПФЛ против "Уфы-2" (2:0).

- Если говорить о его игре, так скажем, он знаком с азами футбола, - цитирует ТАСС Хламина. - Мы надеемся, что его приход нам поможет, в том числе в плане посещаемости. Надеялись, что придет еще больше людей. Сегодня было на игре две тысячи болельщиков, это не самый плохой результат.

Переход Лукоянова состоялся в результате договора о спортивном сотрудничестве, он будет распространяться до конца сезона.