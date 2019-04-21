19:00 | Футбол — Олимп - ПФЛ

"КАМАЗ" рассчитывает увеличить посещаемость благодаря переходу чемпиона КХЛ Лукоянова

0
Обсудить

Спортивный директор "КАМАЗа" Сергей Хламин выразил надежду, что посещаемость матчей команды вырастет после перехода хоккеиста Артема Лукоянова.

 
21 апреля. Набережные Челны. &quot;КАМАЗ&quot; - &quot;Уфа-2&quot; - 2:0. В игре Артем Лукоянов.Чемпион КХЛ дебютировал в профессиональном футболе. Как это получилось?

Форвард "Ак Барса", обладатель Кубка Гагарина Лукоянов сегодня дебютировал в составе челнинце, проведя 5 минут в игре 20-го тура Олимп-ПФЛ против "Уфы-2" (2:0).

- Если говорить о его игре, так скажем, он знаком с азами футбола, - цитирует ТАСС Хламина. - Мы надеемся, что его приход нам поможет, в том числе в плане посещаемости. Надеялись, что придет еще больше людей. Сегодня было на игре две тысячи болельщиков, это не самый плохой результат.

Переход Лукоянова состоялся в результате договора о спортивном сотрудничестве, он будет распространяться до конца сезона.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6359390

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ