«КАМАЗ» одержал четвертую разгромную победу подряд с разностью мячей 17:1

«КАМАЗ» разгромил «Ладу» из Димитровграда в матче 4-го тура Олимп-ПФЛ — 4:0. Челнинцы выиграли четыре матча сезона из четырех, все с разгромным счетом, забили 17 мячей и пропустили 1.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 4 («Урал-Приволжье»)

4-й тур

«Зенит» (Ижевск) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 4:1 (2:1)

Голы: Баранов, 18 (0:1). Имуллин, 20 (1:1). Соболев, 32 (2:1). Шанин, 47 (3:1). Соболев, 51 (4:1).

Удаление: Кабаков (З), 41.

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Лада» (Димитровград) — 4:0 (1:0)

Голы: Калугин, 6 (1:0). Галиакберов, 51 (2:0). Османов, 65 (3:0). Янушковский, 87 (4:0).

Удаление: Зиганшин (Л), 58.

«Урал-2» (Екатеринбург) — «Оренбург-2» (Оренбург) — 1:1 (0:0)

Голы: Матвейчук, 61 (0:1). Голубцов, 85 (1:1).

«Крылья Советов-2» (Самара) — «Волна» (Нижегородская область) — 1:2 (1:0)

Голы: Войченко, 35 (1:0). Козловский, 59 (1:1). Федоров, 76 (1:2).

«Челябинск» — «Носта» (Новотроицк) — 2:1 (1:1)

Голы: Игнатенко, 14 (0:1). Беляков, 42 (1:1). Беляков, 89 — с пенальти (2:1).