Бюджет «Амкара» в новом сезоне на 90 процентов будет состоять из привлеченных средств

Бюджет «Амкара» в новом сезоне на 90 процентов будет состоять из привлеченных средств, 10 процентов составит субсидия из бюджета Пермского края, сообщил президент клуба Валерий Чупраков. Пермский клуб выступает во второй лиге.

«Бюджет, который мы планируем на этот сезон, утвержден учредителями, согласован с Министерством спорта, единственное, что могу сказать: 90% - это привлеченные средства и 10% - субсидия из бюджета в размере 22,5 млн рублей. Что будет на следующий год — не могу сказать, поскольку бюджет края будет формироваться осенью», — цитирует ТАСС Чупракова.

«Амкар» был основан в 1994 году, летом 2018 года клуб расформировали. С 2004 по 2018 год пермская команда выступала в РПЛ. В 2021 году клуб возродился под брендом «Амкар Пермь»