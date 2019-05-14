Градиленко намекнул, что матч "Чайка" – "Черноморец" – странный. Вот ответ Новороссийска

Главный тренер "Черноморца" Хазрет Дышеков ответил на высказывания генерального директора "Урожая" Дмитрия Градиленко о том, что матч 27-го тура второго дивизиона новороссийцев с "Чайкой" (1:3) не носил спортивного характера.

– Гости ("Черноморец". – Прим. "СЭ"), которые не пропустили в последних 4 матча ни одного мяча, неожиданно разучились играть строго в обороне, – написал Градиленко в Инстаграме.

"Чайка" с 61 очков лидирует в группе "Юг" Олимп-ПФЛ после 25 игр. "Урожай" с 60 баллами располагается на второй строчке.

– Для того чтобы делать такие заявления, нужно знать, обладать фактами, анализировать ситуацию, – заметил Дышеков. – Дело в том, что четыре предыдущих матча мы проводили с более слабыми соперниками по сравнению с "Чайкой". Поэтому не пропустили. А "Чайка" здорово реализовала свои моменты. Мы же сыграли неорганизованно в обороне.

Слова Градиленко? Видимо, эмоции. "Урожай" пока проигрывает нам в борьбе за первое место. Если соответствующие органы заинтересуются словами Градиленко, пусть посмотрят наш матч. Мы и некоторые другие встречи проводили не лучшим образом в обороне. (Виталий Айрапетов)​