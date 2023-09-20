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Сегодня, 19:45

Глушаков объяснил, почему перешел в «Спартак» из Костромы

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал о причинах подписании контракта со «Спартаком» из Костромы.

Костромской «Спартак» объявил о переходе Глушакова 20 сентября.

«Ребята попросили меня помочь решить задачу, у них хороший коллектив, есть понимание, куда будет двигаться проект, поэтому я согласился.

Для меня это удобно. У команды хорошие условия для тренировок и руководство, которое уделяет внимания мелочам. «Спартак» ездит на матчи в Кострому, а потом возвращается в Подмосковье и тренируется тут до следующей игры. Базируемся недалеко от места, где тренировались с «Броуками» (медиакоманда. – Прим. «СЭ»), а совсем скоро у команды появится свое поле», – сказал Глушаков «СЭ».

Последним клубом 36-летнего полузащитника был «Пари НН». Контракт с нижегородцами завершился летом этого года. До этого Глушаков играл за «Химки», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».

Полностью интервью Дениса Глушакова читайте на сайте «СЭ».

Денис Глушаков
Футбол
ФК Спартак (Кострома)
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