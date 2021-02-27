Главный тренер «Алании» ударил судью. Как накажут Гогниева?

После окончания матча 27-го тура Олимп-ФНЛ «Алания» — «Томь» (2:3) в центре поля возникла стычка, инициатором которой стал игрок хозяев Хетаг Хосонов. Как написано в протоколе, он «совершил агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля». Арбитр Артем Чистяков не успел показать Хосонову красную карточку за агрессивное поведение, так как тот «быстро покинул пределы поля».

После этого конфликтная ситуация не затихла. Как видно на видеозаписи, главный тренер «Алании» Спартак Гогниев что-то кричал судье. Несмотря на то, что Гогниева держали два человека, он сумел приблизиться к Чистякову и один раз ударил его левой рукой в грудь.

Санкции, которые могут применить к тренеру, зависят от того, что напишут арбитр и делегат матча в своих рапортах, и как затем действия Гогниева квалифицирует КДК РФС.

(Александр Бобров)