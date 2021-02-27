Главный тренер «Алании» ударил судью. Как накажут Гогниева?
После окончания матча 27-го тура Олимп-ФНЛ «Алания» — «Томь» (2:3) в центре поля возникла стычка, инициатором которой стал игрок хозяев Хетаг Хосонов. Как написано в протоколе, он «совершил агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля». Арбитр Артем Чистяков не успел показать Хосонову красную карточку за агрессивное поведение, так как тот «быстро покинул пределы поля».
После этого конфликтная ситуация не затихла. Как видно на видеозаписи, главный тренер «Алании» Спартак Гогниев что-то кричал судье. Несмотря на то, что Гогниева держали два человека, он сумел приблизиться к Чистякову и один раз ударил его левой рукой в грудь.
Санкции, которые могут применить к тренеру, зависят от того, что напишут арбитр и делегат матча в своих рапортах, и как затем действия Гогниева квалифицирует КДК РФС.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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