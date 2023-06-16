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Сегодня, 07:16

Глава Башкирии Хабиров назвал основную задачу «Уфы» на следующий сезон

Виктория Кравченко
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Глава Башкирии Радий Хабиров во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал об основых задачах «Уфы» на следующий сезон.

«Футбольный клуб «Уфа» вылетел во Вторую лигу. Государственное финансирование команды сохранится, в статье расходов оно уже есть. Мы поставили клубу задачу выйти в Первую лигу», — цитирует Хабирова ТАСС.

В матче заключительного тура Первой лиги «Уфа» проиграла «Кубани» и вылетела во Вторую лигу. Команда заняла 16 место с 32 очками.

Источник: https://tass.ru/sport/18027051
ФК Уфа
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