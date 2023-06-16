Глава Башкирии Хабиров назвал основную задачу «Уфы» на следующий сезон

Глава Башкирии Радий Хабиров во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал об основых задачах «Уфы» на следующий сезон.

«Футбольный клуб «Уфа» вылетел во Вторую лигу. Государственное финансирование команды сохранится, в статье расходов оно уже есть. Мы поставили клубу задачу выйти в Первую лигу», — цитирует Хабирова ТАСС.

В матче заключительного тура Первой лиги «Уфа» проиграла «Кубани» и вылетела во Вторую лигу. Команда заняла 16 место с 32 очками.