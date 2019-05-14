Генеральный директор "Черноморца" отказался комментировать итоги матча с "Чайкой"

Генеральный директор "Черноморца" Виталий Бут не смотрел матч 27-го тура Олимп-ПФЛ Группы "Юг" против "Чайки" (1:3) , информирует "Спорт день за днем". Ранее агент защитника "Рубина" Ибрагима Цаллагова Джамал Акаев посчитал, что данная игра не носила спортивного характера.
– Я не в курсе этой ситуации и не знаю, что писал агент, – сказал он. – Только что прилетел в России. Матч не смотрел. Завтра прилечу в Анапу и будем разбираться.
"Чайка" с 61 очков лидирует в Группе "ЮГ" ПФЛ после 25 игр. "Урожай" с 60 баллами располагается на второй строчке.
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Агент Джамал Акаев: "Матч "Чайка" – "Черноморец" не носит спортивного характера"
Источник: "Чайка" заплатила игрокам "Черноморца" в перерыве матча
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https://www.sportsdaily.ru/news/istochnik-v-pfl-v-pereryve-chernomorecz-vzyal-dengi-ot-chajki-i-chetyre-pyat-chelovek-srabotali