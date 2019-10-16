Гендиректор «Анжи»: «У нас нет задолженности по зарплатам, но нужно вливание еще больших средств»

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов отметил, что клубу удалось стабилизировать ситуацию с долгами.

— На сегодняшний день мы понемногу гасим долги, но, к сожалению, делаем это не в том объеме, в котором нам хотелось бы, — цитирует ТАСС Агарагимова. — У нас нет текущей задолженности по зарплатам перед действующими футболистами, а основная задолженность медленно, но уменьшается. Таким образом, мы стабилизировали ситуацию, но для качественного улучшения, конечно, нужно вливание еще больших средств.

По итогам сезона-2018/19 «Анжи» покинул РПЛ и не сумел пройти лицензирование для выступления в первенстве Олимп-ФНЛ, после чего был вынужден заявиться в первенство Олимп-ПФЛ для выступлений в зоне «Юг», набрав шесть очков с учетом штрафа из-за задолженности по зарплате перед игроком Янником Боли.