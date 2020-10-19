Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Габулов прокомментировал запрет массовых мероприятий в Подмосковье

12:14
Теги:

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о проведении спортивных мероприятий без болельщиков в Московской области.

— Скорее всего, речь идет о проведении мероприятий без болельщиков, — заявил он «СЭ». — Более точную информация мы получим из официальных писем от РФС и лиги, которая является организатором соревнования. Когда получим оповещения от органов исполнительной власти и организаторов соревнования, сможем что-то комментировать. (Севастиан Терлецкий)

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир