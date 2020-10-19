Габулов прокомментировал запрет массовых мероприятий в Подмосковье

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о проведении спортивных мероприятий без болельщиков в Московской области.

— Скорее всего, речь идет о проведении мероприятий без болельщиков, — заявил он «СЭ». — Более точную информация мы получим из официальных писем от РФС и лиги, которая является организатором соревнования. Когда получим оповещения от органов исполнительной власти и организаторов соревнования, сможем что-то комментировать. (Севастиан Терлецкий)