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Сегодня, 11:35

Футболисты «Текстильщика» недовольны работой Колыванова

Алина Савинова
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Футболисты «Текстильщика» недовольны работой главного тренера команды Игоря Колыванова, сообщает Legalbet со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает источник, в команде есть разлад и недопонимание. По его словам, тренерский штаб не обращает внимания на местных футболистов и называет их «дровами», хотя они востребованы на рынке.

Также по информации источника, одно из условий продления контракта Колыванова было подписание нового договора с полузащитником Андреем Чесноковым, сыном заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Чеснокова, и гарантированное ему игровое время.

16 июля «Текстильщик» уступил белгородскому «Салюту» со счетом 0-4 в матче первого тура ФНЛ-2.

Колыванов возглавляет ивановский клуб с 2022 года. Ранее 55-летний специалист тренировал такие команды, как «Уфа», «Торпедо», «Арарат», и работал в юношеской сборной России до 17 лет, с которой выиграл чемпионат Европы в 2006 году.

Источник: https://legalbet.ru/news/igroki-tekstilshika-nedovolni-rabotoj-kolivanova/
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Текстильщик (Иваново)
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